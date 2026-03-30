パキスタンで、エジプト・トルコ・サウジアラビアを交えた4か国の外相会談が行われ、アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉を後押しする取り組みなどについて話し合われました。4か国の外相会談は、パキスタンの首都イスラマバードで、29日に行われました。エジプト外務省の発表によりますと、4か国は、アメリカとイランが交渉のテーブルにつくよう後押しするための取り組みなどについて協議。地域の緊張緩和を図るため、4か国が