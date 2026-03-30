札幌・東警察署は3月29日、札幌市東区に住む無職の男（82）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は3月29日午後1時ごろ、札幌市東区内の自宅で80代の妻の頭部を手で叩く暴行を加えた疑いが持たれています。妻にけがはありません。妻が消防に通報し、消防から「妻が夫から頭を殴られ、水をかけられた」と警察に連絡があり事件が発覚しました。警察によりますと、調べに対し男は「妻を手で1回殴打しました」と容疑を認めています。口