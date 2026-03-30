北海道・函館西警察署は3月29日、函館市に住む無職の男（60）を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。男は3月29日午後1時ごろ、函館市末広町のスーパーマーケットで菓子パンなど食料品26点を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、店の警備員が「不審な動きをしている男がいる」と店員から報告を受けて男をマークしていたところ、男が料金を支払わずに退店したため現行犯逮捕したということです