北海道・余市警察署は3月29日、札幌市西区に住む無職の男（21）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は3月27日午後11時ごろ、札幌市西区宮の沢1条1丁目の路上に駐車中の車内で、知人男性（18）に対し「もういいわ。殺すわ」などと脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、2人の知人である別の関係者に別件について話を聞いていた際に、事件が発覚したということです。調べに対し男は「気持ちが高ぶって言ってしまった」と容疑