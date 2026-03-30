◆米大リーグブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。 まずは１点リードの２回先頭で打席へ。相手マウンド右腕モラレスの外角へのスイーパーに反応したが、右飛に倒れた。ここまで順調なスタートを切ってきた。メジャー挑戦１年目の岡本はデビュー戦の２