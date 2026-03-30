ラグビーのリーグワン第13節は29日、2試合が行われ、5位のBR東京が相模原を33―7で下して今季8勝目（5敗）を挙げた。SO中楠一期（25）が1トライ13得点で勝利に貢献。5季目で初となるプレーオフ進出へ向け、勝ち点5を積み上げてまた一歩前進した。三重は浦安を43―17で下し、過去最多の5勝目を挙げて7位に浮上した。今季最少の7失点に抑え、攻守で圧倒した。攻撃をけん引したSO中楠は「先にスコアできてプレッシャーを与えられ