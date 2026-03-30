体操男子のナショナル強化合宿の試技会が29日、都内で公開され、パリ五輪3冠の岡慎之助（22＝徳洲会）が6種目合計85・232点を出して1位だった。4月16日開幕の全日本選手権（高崎アリーナ）に向けて「もちろん勝ちたい。まずは自分の100％の演技を出し切ること」と抱負を語った。Dスコア（演技価値点）が低く、課題としていた跳馬で「ロペス」に再挑戦している。22年に着地で失敗し、右膝前十字じん帯断裂の原因となって以降は