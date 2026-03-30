国土交通省によりますと、おととい（28日）午後2時ごろ、JR東日本の特急「かいじ」が、山梨県大月市にある初狩駅を通過する際、運転席のモニターにドアが開いていることを知らせる表示が出たということです。非常ブレーキをかけ、停車して調べたところ、進行方向左側のドアが開いていたということです。当時、「かいじ」にはおよそ250人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。国の運輸安全委員会はきのう（29日）、重大事故