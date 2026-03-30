◆米大リーグレッズ―レッドソックス（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、２９日（日本時間３０日）、敵地でのレッズ戦に「７番・左翼」で先発出場、開幕３試合目での初のスタメンとなった。相手先発は、２０２４年メジャーデビューも、昨年は相次ぐ故障でメジャー登板なしに終わった２４歳の右腕ラウダーだ。吉田は前日第２戦の８回に代打で今季