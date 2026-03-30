ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の最終話は、登場人物たちの決断に衝撃と困惑が渦巻くなか、事前の予想を裏切る波乱の結末を迎えた。 参考：『パンチドランク・ウーマン』こずえ×怜治×佐伯の三角関係に終止符“脱獄”の軌跡を総括 前回、こずえ（篠原涼子）と怜治（ジェシー）が脱獄する間際に、行く手を阻んだのは佐伯（藤木直人）だった。