15歳で出産した学生シングルマザーが、当時の壮絶な離婚経験を告白した。【映像】「黒板の前で…」妊娠が発覚した日の写真ABEMAの『秘密のママ園2』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが、大阪で7歳の娘を育てる23歳の学生ママ、ミクモに密着し、その波瀾万丈な半生をのぞき見する企画が放送された。番組内でミクモは、15歳で出産し結婚生活を送っていた当時の凄絶な状況を振り返った。若すぎた結婚生活の中で、夫との