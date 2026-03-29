15歳で出産した学生シングルマザーが、妊娠発覚当時の周囲からの冷たい反応を振り返った。【映像】妊娠が発覚した日の写真＆当時の想いを綴った母子手帳ABEMAの『秘密のママ園2』では、大阪で7歳の娘を育てる23歳の学生ママ・ミクモさんに密着。その壮絶な半生をのぞき見する企画が放送された。番組内でミクモさんは、幼少期の両親の離婚が自身の人生に大きな影響を与えたことを告白した。母方に引き取られたものの、多感な