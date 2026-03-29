タレントの板野友美が、3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手の妻として、プロ野球界特有の過酷すぎる「球団ママ友LINE」の実態を明かし、スタジオを驚かせた。【映像】板野友美の4歳長女＆奥様会のLINE内容番組では、ママ友同士の「グループLINEマウント」が話題に。板野は、マウント以前の問題として、球団の奥様会ならではの「人の入れ替わりの激しさ」に翻弄されているという。