15歳で母になり、現在は23歳の学生として助産師を目指すママの若すぎるビジュアルに驚きの声が上がった。【映像】23歳となった現在の姿＆7歳の長女ABEMAの『秘密のママ園2』では、MCの滝沢眞規子、峯岸みなみらが、大阪で7歳の娘を育てる学生ママ・ミクモさんに密着し、その驚きの私生活をのぞき見した。番組に登場したミクモさんは、MC陣から「可愛い」「若っ！」「ママに見えない！」と絶叫されるほどの若々しい容姿の持ち主