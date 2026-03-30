◇フィギュアスケート世界選手権最終日（2026年3月28日チェコ・プラハ）男子はショートプログラム（SP）6位だったミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）がフリー2位の212・87点を出し、合計306・67点で銀メダルを獲得した。フリー自己ベストで出場5度全て表彰台となった。佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が3位で初の表彰台。五輪8位のイリア・マリニン（21＝米国）が3連覇を達成