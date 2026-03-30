中東情勢の悪化を受けて、パキスタン、サウジアラビア、トルコ、エジプトの4カ国の外相が集まり、緊張緩和に向けた協議が行われています。パキスタン外務省によりますと、サウジアラビア、トルコ、エジプトの外相が29日、首都イスラマバードを訪れ、4カ国による会談が始まりました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から1カ月がたつ中、4カ国はアメリカとイランの停戦交渉の実現について30日まで2日間にわたり協議する見