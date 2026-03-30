イラン情勢をめぐり、アメリカが限定的な地上作戦を準備しているとの報道も出る中、イラン側は徹底抗戦する姿勢を示しています。アメリカ軍は28日、長崎県佐世保市を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」や、沖縄県に駐留する海兵隊などおよそ3500人が中東に到着したと発表しました。今後の展開をめぐってはワシントンポストが28日、国防総省がイランの原油輸出拠点カーグ島などへ数週間の地上作戦を準備していると伝えるなど、アメリ