トッテナムは29日、イゴール・トゥドール監督と双方合意のもと契約解除することを発表した。トゥドール監督はこれまでラツィオやユベントスなどを指揮し、2月14日にトッテナムの監督に就任した。16位に低迷するチームの立て直しが期待されたものの、2026年に入ってからいまだにリーグ戦の勝利がないまま3月の国際Aマッチウィークに突入。残り7試合で降格圏まで勝ち点1差の状況で監督交代が決定した。クラブは「6週間にわたっ