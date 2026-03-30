◇インターリーグホワイトソックス1―6ブルワーズ（2026年3月28日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦で日本選手では06年城島健司（マリナーズ）以来2人目のメジャーデビューから2戦連発を記録した。開幕戦の6番から4番に打順が上がり、4回に中越え2号ソロ。昨季まで3年連続100敗以上を喫して今季も開幕2連敗のチームに希望の光をともした。0―4の4回先頭