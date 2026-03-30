◇ナ・リーグドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）3連覇へ好発進だ。ドジャースは大谷が2打数無安打でも、正捕手の4番・スミスが1―2の8回に逆転2ランを放ち、同地区のダイヤモンドバックスとの開幕シリーズで3連勝を飾った。自身のボブルヘッド（首振り人形）配布日で愛娘2人が始球式を務め、31歳の誕生日でもあったスミスは休養も検討された中、志願出場だったことを明かし「試合前に室内ケ