中国大使館に侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男が、敷地内の植え込みに隠れ、大使館の関係者に声をかけていたとみられることがわかりました。陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）は今月24日、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、村田容疑者は事件のおよそ1時間半前に最寄りの六本木駅に着き、店で買い物をしてから大使館に向かったという趣旨の供述をしているということ