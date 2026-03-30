立憲民主党は党大会を開き、来年度の活動方針を決定しました。懸案である中道改革連合との合流の是非について、判断の時期は明記しませんでした。決定した活動方針では、衆議院の旧立憲民主党と旧公明党が合流して出来た中道改革連合について、党員や地方団体などへの経緯説明が不十分で、「支持者の納得と理解を十分に得られなかった」と総括しています。また、中道改革連合との合流の是非をめぐっては「改めて丁寧な党内議論を行