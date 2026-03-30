29日、名古屋市中区にあるネットカフェの個室で、生後間もない赤ちゃんの遺体が見つかりました。警察は、現場にいた母親とみられる20歳の女を死体遺棄の疑いで緊急逮捕しました。警察によりますと29日午前7時すぎ、中区錦のネットカフェで、従業員から「個室から異臭がする」などと110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、個室から、タオルにくるまれた生後間もない赤ちゃんの遺体が見つかりました。警察は、その場にいた