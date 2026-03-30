将棋の藤井六冠が棋王戦五番勝負の最終第5局に勝ち、逆転防衛に成功し4連覇を達成しました。 【写真を見る】「追い込まれてから開き直って･･･」藤井六冠が失冠危機から連勝で棋王戦を逆転防衛４連覇を達成 藤井聡太六冠に増田康宏八段が2年連続で挑戦する棋王戦五番勝負。 タイで迎えた第5局は29日に鳥取市で行われ、先手の藤井六冠が77手で勝利しました。藤井六冠は1勝2敗のカド番だった第4局からの連勝で逆転防衛に成功し4