京都府南丹市で行方不明となっている小学5年生の男子児童について29日、持っていたリュックサックが学校と同じ町内の山中で見つかりました。行方不明となっているのは南丹市立園部小学校の5年生・安達結希くんです。結希くんは、23日午前8時ごろ、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。29日午前、結希くんの親族が園部町内の山中で黄色のランドセル型リュックサックをみつけ110番通報