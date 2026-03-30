◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）【阪神・藤川監督語録】▼死球の抗議山城投手も新人ですから、少しコントロールもつらいところがあったと思いますけど。また次回、いい投球をしてもらえればなと思いますね。ゲームが終わればね、それはもう関係ありませんから。▼シーソーゲームチームで束になっていこうと開幕戦前に伝えていましたので、チームが全員束になっていってくれたことには、満足して