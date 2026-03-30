◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）記録は止まったが、今季初勝利を手にした。阪神・及川が、5―5の7回から5番手として登板。勝ち越しソロを被弾したが、最少失点で踏みとどまった。「失投でもないですけど、まあまあ、しっかり力負けですね」先頭のキャベッジを右飛、続く松本を空振り三振。テンポよく2死までこぎ着けたが、泉口に右越えソロを被弾した。それでも気落ちすることなくダルベックをカット