◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）阪神の伊藤将が0―1の2回2死一、二塁で左翼線を破る2点二塁打を放ったが、本職の投球では2回1/3を3失点降板と精彩を欠いた。3回1死から3連打を浴び、ダルベックにストレートの押し出し四球を与えたところでマウンドを降り「ほぼ自滅みたいな形だったので、次回修正できればと思います」と反省。24年以来2年ぶりに開幕先発ローテーション入りを果たした6年目左腕は「力まな