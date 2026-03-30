◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）阪神・伏見は4―1の3回1死二、三塁で遊ゴロを放ち、阪神移籍後初打点をマークした。「ヒットが出れば良かったんですけど、内野が下がっていたので、打点優先で転がせばいいかなと思いました」5―5の7回の守備からベンチに下がったが、「大変なゲームでしたけど、みんなが後半に打ってくれて感謝しています」と笑顔で振り返った。2戦連続でスタメンマスクをかぶり、チ