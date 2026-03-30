◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）阪神・佐藤輝が5―6の8回先頭で左前打を放ち、逆転劇の口火を切った。左腕・北浦の初球を鮮やかにはじき返し、チャンスメーク。「先頭バッターだったので、塁に出られて良かった。（その後に）みんながつないでくれた」9回1死の第5打席も、あと1メートルでスタンドインかというフェンス直撃の二塁打。開幕カードを打率・333（12打数4安打）で終えた4番は「凄く良かっ