◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）阪神のモレッタは苦しみながらも、1回無失点で初ホールドを挙げた。8―6の8回に6番手で今季初登板。四球と安打で2死一、二塁のピンチを招いたものの、最後は代打・丸を二ゴロに仕留めた。打者5人のうち4人に初球ボールと制球が安定せず、最速も147キロどまり。「初登板でファンも多く、アドレナリンも出て感情的になった部分は反省点」と振り返った上で「いつも支えてく