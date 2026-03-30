自然な眉仕上げで人気のデジャヴュ「フィルム眉カラー」から、新色「スモーキーブラウン」が登場♡落ち着きのあるくすみブラウンは、暗髪さんにもなじみやすく、重く見えない絶妙カラーが魅力です。やわらかさと抜け感を両立した仕上がりで、いつものメイクをさりげなくアップデート♪トレンド感のある眉メイクを叶えたい方は必見です。 新色スモーキーブラウンの魅力 デジャヴ