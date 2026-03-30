◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）魂の同点打で試合を振り出しに戻した。7回の守備から「7番・捕手」で途中出場した阪神・坂本が、この日の初打席で巡ってきたチャンスを逃さなかった。「1点でも多くと思うし、難しいところで中川がバントを決めたので、何とかしてあげようという思いになりましたね」5―6の8回1死二、三塁だ。巨人・船迫から中前適時打をマーク。その後、2死二、三塁では木浪の二塁内