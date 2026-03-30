◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）虎1号は背番号1！阪神・森下翔太外野手（25）が、29日の巨人戦（東京ドーム）の9回に、今季チーム1号となる左越えソロ本塁打を放った。自身通算50号という節目の一発で彩り、2004年以来22年ぶりとなる巨人との開幕カード勝ち越しに貢献。藤川阪神はリーグ制覇した昨季に続く2年連続の開幕カード勝ち越しで、2リーグ制以降では球団初となるセ・リーグ連覇へ吉兆発進を切っ