京都府南丹市で行方不明になっている小学5年の男子児童のランリュックが、きのう山の中で見つかっていたことが分かりました。警察などによりますと、南丹市立園部小学校の5年生・安達結希さん（11）は今月23日の午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分かっていません。警察などが捜索を続けていますが、29日午前、安達さんの親族が南丹市園部町の山の中で黄色のランリュックを発見。家族が安達さんの