茨城・水戸市で女性が車にひき逃げされ死亡した事件で、近くに住む会社員の男が逮捕されました。過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、会社員の佐藤大輝容疑者（26）です。佐藤容疑者は、29日午前5時ごろ、水戸市吉沢町の路上で近くに住む根岸くるみさん（32）をはねてそのまま逃走した疑いが持たれています。根岸さんは意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、佐藤容疑者は