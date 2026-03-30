プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「時短ポークチャップ マッシュポテトを添えて by横田 真未さん」 「ニンジンのヒラヒラサラダ」 「野菜たっぷり豆乳スープ」 の全3品。 ちょっぴり本格的なポークチャップとフレッシュなニンジンサラダ、身体に良い豆乳スープで食卓を華やかに。【主菜】時短ポークチャップ マッシュポテトを添えて by横田 真未さん ©Eレシピ 調理時間：10