お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）が29日放送のスポーツ番組『すぽると！』（毎週日曜後11：45〜11：55）に出演。この日をもって番組を卒業した。【動画】千鳥・ノブ、ダイアン・津田の“代わり”に来たゴルフ相手に驚き千鳥は番組が復活した2024年から”キャプテン”を務め、日曜日の放送に出演。自ら選手らへの取材も行い、スポーツの魅力を伝え続けた。この日の放送ではこれまでの名場面を振り返った。放送の中で2年間