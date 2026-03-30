兵庫・明石市で、住宅1棟が燃える火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。29日午前7時40分ごろ、明石市大蔵八幡町の木造2階建て住宅で「家から煙が上がっている」と近所の人から消防に通報がありました。近所に住む人：爆発音というかバチバチしたような音が響いていて、家の前に出ると火柱が上がっていて近づくことができなかった。警察や消防によると、火は約8時間半後に消し止められましたが、火事の後、この家に2人