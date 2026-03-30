サッカーのイングランド・プレミアリーグで17位と苦戦しているトットナムは29日、イゴル・トゥドル監督（47）が退任したと発表した。元クロアチア代表DFの同監督は2月中旬に低迷打開の使命を受けて就任したが、リーグ戦は1分け4敗。欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でもアトレチコ・マドリードに2戦合計で敗れ、公式戦全体で1勝1分け5敗の不振だった。降格圏の18位ウェストハムとは勝ち点1差しかなく、2部降格