川崎警察署（資料写真）自作バイクが制御不能となり２人にけがを負わせたとして、神奈川県警川崎署は２９日、自動車運転処罰法違反（過失運転傷害）の疑いで、横浜市鶴見区上末吉３丁目、とび職の男（４５）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午後０時４５分ごろ、川崎市川崎区砂子２丁目の店舗敷地内にバイクで突っ込み、２０代と３０代の男性２人に衝突、軽傷を負わせたとしている。男は「クラッチが切れなくなった。止まると