京都・南丹市で行方が分からなくなっている小学5年の男子児童について、本人が身に着けていたとみられる黄色の通学鞄が見つかったことが分かりました。南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は、3月23日、卒業式に出席する予定でしたが登校せず、その後、行方が分からなくなっています。警察や消防団による捜索が続けられていましたが、警察によりますと29日午前、園部町内の山中で、本人が身に着けていたとみられる黄色のリ