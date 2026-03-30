服だけじゃない、実は小物も見逃せない【しまむら】。なかでも注目したいのが、人気インフルエンサー@dayofme0607さんがプロデュースする【tal.by yumi.（タル バイ ユミ）】のアクセサリーです。手に取りやすい価格帯ながらデザイン性が高く、大人の装いにも馴染むのが魅力。今回は、さりげなく華やかさを添えてくれる花モチーフピアス & イヤリングや、手元を彩るリングセットなど「高見えアクセ」