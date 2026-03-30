スペインサッカー連盟（RFEF）は29日、3月のインターナショナルマッチウィークを過ごすスペイン代表から、MFマルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）がケガのために離脱することを発表した。RFEFからの発表によると、スビメンディは右ひざの違和感を訴えており、リスクを排除すること目的に、今回の“ラ・ロハ”の活動終了を待たずにチームから離れることになったようだ。なお、今回の一連の状況について、スビ