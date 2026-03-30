トッテナム・ホットスパーは29日、イゴール・トゥドール監督との契約を、双方合意の上で解除することを発表した。今回の決定により、GKコーチのトミスラフ・ロギッチ氏、フィジカルコーチのリカルド・ラグナッチ氏もクラブを離れることとなる。今シーズン、トッテナム・ホットスパーはトーマス・フランク前監督とともにシーズンをスタートさせた。チャンピオンズリーグ（CL）ではリーグフェーズで4位とラウンド16へのストレー