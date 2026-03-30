任期満了に伴う上田市長選挙は29日に投開票が行われ、新人の齊藤達也さん50歳が初当選を果たしました。現職と新人の一騎打ちとなった上田市長選挙は、新人で前の市議会議員の齊藤達也さん50歳が3万2509票を獲得し、初当選を果たしました。上田市長選挙で初当選齊藤達也さん「今までの思いお約束をしっかりと果たしながら全力で取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます」最終投票率は52.90％で4年前の前回