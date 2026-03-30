春の訪れを感じる華やかなスイーツが、ベルアメールから登場♡2026年4月1日より発売される新作プチガトーは、軽やかなムースや果実の酸味、ショコラのコクが織りなす贅沢な味わいが魅力です。ひと口ごとに広がる上品なハーモニーは、春のティータイムを特別なひとときへと演出。自分へのご褒美にも、大切な人との時間にもぴったりなラインナップです♪ 春を彩る華やかプチガト