SKE48の元メンバーで、ソロアイドルの江籠裕奈（えご ゆうな）が、ソロ転向後毎年開催している、バースデーライブ「江籠裕奈Birthday Live 2026“329”」を29日、愛知・NAGOYA ReNY limitedで開催した。 「江籠裕奈Birthday Live 2026“329”」はソロ転向後、毎年江籠の誕生日当日に開催しているライブ。本公演は江籠さんが初めて作詞を担当した「夢現」でログインして続きを読むThe post 江籠裕奈がバースデーライブ15周年イヤ