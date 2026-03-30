国土交通省は２９日、ＪＲ東日本の中央線特急「かいじ」で２８日、走行中にドアが開くトラブルが起きたと発表した。乗客ら約２５０人にけが人はなかった。国交省は事故につながりかねない重大インシデントに認定。運輸安全委員会が原因を調べる。発表によると、２８日午後２時頃、甲府発新宿行きのかいじが山梨県大月市内を走行中、運転士が運転台のモニターでドアが開いていることに気づいた。非常ブレーキで停止して確認した