オープニングトーク文化放送１階サテライトスタジオから公開生放送となった今週のおかしば。というのも甲斐ちゃんが文化放送を退社、サントーが番組を卒業ということで岡田師匠からも「おかしば」の３番４番が抜ける様なものと嘆きの声が聞かれました。そんな岡田師匠の今週の第一声は「ゴニョゴニョゴニョ」「？？？？？？？？？」そうです、カフが上がっており、まだ本番が始まっていないと思ってなんか喋って